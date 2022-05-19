У Мелітополі вибухнула граната поблизу комендатури окупантів

У Мелітополі вибухнула граната поблизу комендатури окупантів

Російські загарбники бояться нічної «партизанщини».

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

Про це у Telegram-каналі повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Після нього росіяни почали перестрілку. За свідченнями місцевих, вибух гранати стався поблизу російської комендатури.

Окупаційна влада не полишає спроб змусити мелітопольців сплачувати за комунальні послуги готівкою в каси підприємств. Містяни розповідають, що з’явилися невідомі, які представляються відповідальними працівниками підприємств, що надають комунальні послуги, та пропонують абонентам сплачувати за рахунками саме їм “з рук у руки”.

Російські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залучають залізничників для обслуговування залізничних під’їзних колій, але продовжують експлуатувати їх із перевантаженням, що призводить до прискореного зношування колій. Відтак, унаслідок такої недбалості та за допомоги Руху Опору Запорізької області у Мелітополі з колій зійшов російський бронепотяг. Залізничні вагони, що перевозили особовий склад та боєприпаси, перевернулися, від чого боєкомплект здетонував.

​В окупованих Пологах військові РФ з банкомата викрали майже 400 тис. грн. За даними слідства, на початку травня 2022 року після чергового обстрілу міста окупанти скористалися тим, що фасад магазину був частково зруйнованим, та проникли до приміщення. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали гроші.

Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську мову - про це стало відомо з перехоплених телефонних розмов окупантів, які скаржаться на атаки українців у Запорізькій області. Що цікаво: наприкінці розмови загарбники переходять на українську і прощаються словами “До побачення”. Ще трохи і ми навчимо їх казати "Слава Україні!".

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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