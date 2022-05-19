В Мелитополе взорвалась граната возле комендатуры оккупантов

В Мелитополе взорвалась граната возле комендатуры оккупантов

Российские захватчики боятся ночной «партизанщины».

Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская областная военная администрация.

После него россияне начали перестрелку. По свидетельству местных, взрыв гранаты произошел вблизи российской комендатуры.

Оккупационные власти не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий. Горожане рассказывают, что появились неизвестные, представляемые ответственными работниками предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, и предлагают абонентам платить по счетам именно им "из рук в руки".

Российские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области не привлекают железнодорожников для обслуживания железнодорожных подъездных путей, но продолжают эксплуатировать их с перегрузкой, что приводит к ускоренному износу путей. Следовательно, в результате такой халатности и при помощи Движения Сопротивления Запорожской области в Мелитополе с путей сошло российское бронепоезд. Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал.

‚В оккупированных Родах военные РФ из банкомата похитили почти 400 тыс. грн. По данным следствия, в начале мая 2022 после очередного обстрела города оккупанты воспользовались тем, что фасад магазина был частично разрушен, и проникли в помещение. Они повредили размещенный на нем банкомат и похитили деньги.

Российские захватчики боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык – об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области. Что интересно: в конце разговора захватчики переходят на украинский и прощаются словами "До свидания". Еще немного и мы научим их говорить "Слава Украине!".

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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