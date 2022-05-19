В Мелитополе взорвалась граната возле комендатуры оккупантов

Российские захватчики боятся ночной «партизанщины».
Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.
Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская областная военная администрация.
После него россияне начали перестрелку. По свидетельству местных, взрыв гранаты произошел вблизи российской комендатуры.
- Оккупационные власти не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий. Горожане рассказывают, что появились неизвестные, представляемые ответственными работниками предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, и предлагают абонентам платить по счетам именно им "из рук в руки".
- Российские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области не привлекают железнодорожников для обслуживания железнодорожных подъездных путей, но продолжают эксплуатировать их с перегрузкой, что приводит к ускоренному износу путей. Следовательно, в результате такой халатности и при помощи Движения Сопротивления Запорожской области в Мелитополе с путей сошло российское бронепоезд. Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал.
- ‚В оккупированных Родах военные РФ из банкомата похитили почти 400 тыс. грн. По данным следствия, в начале мая 2022 после очередного обстрела города оккупанты воспользовались тем, что фасад магазина был частично разрушен, и проникли в помещение. Они повредили размещенный на нем банкомат и похитили деньги.
- Российские захватчики боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык – об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области. Что интересно: в конце разговора захватчики переходят на украинский и прощаются словами "До свидания". Еще немного и мы научим их говорить "Слава Украине!".
Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.
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