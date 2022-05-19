Украина получит от США гаубицы с боеприпасами

Украина получит от США гаубицы с боеприпасами

Гаубицы готовятся к отправке вместе с другими средствами снабжения.

Министерство обороны США официально сообщает, что морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 для отправки вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в Facebook.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США", — говорится в сообщении.

Напомним, что Сенат США начал голосование за выделение для Украины помощи в размере $40 миллиардов.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если законопроект не будет принят до следующего четверга, 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине. Сенатор-демократ Крис Кунс также подчеркнул, что "задержка на неделю будет вредить обороне Украины".

Напомним, в четверг, 12 мая, сенатор-республиканец Рендал Пол единолично заблокировал рассмотрение нового пакета помощи для Украины. Он предложил поправки к законопроекту, которыми предусмотрено создание должности отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета.

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