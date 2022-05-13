В США сенатор-"любимец" росСМИ заблокировал законопроект о $40 млрд Украине

В США сенатор-"любимец" росСМИ заблокировал законопроект о $40 млрд Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование в Сенате о выделении Украине пакета помощи в размере 40 млрд долларов.

Это означает, что документ не будет одобрен на этой неделе и процедура затянется на более длительное время.

Об этом пишут CNN и The Washington Post.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнел вышли в зал Сената, чтобы добиться скорейшего принятия законопроекта о помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

Быстрое прохождение законопроекта единолично заблокировал сенатор Республиканской партии Рэнд Пол из Кентукки.

Согласно правилам, Сенату требуется единогласное согласие всех сенаторов для перехода к окончательному голосованию. Из-за его противодействия Сенат должен пройти через все обычные процедуры.

Рэнд Пол требовал добавить к законопроекту требование о назначении генерального инспектора, который контролировал бы расходы средств. Для такой правки требуется повторное голосование в Палате представителей.

"Моя присяга — это конституция США, а не любое иностранное государство, и независимо от того, насколько участливо это дело, я забочусь о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США", — сказал Пол в своем выступлении.

Лидер большинства Чак Шумер отметил, что "сенатор из Кентукки, очевидно, не хочет помогать Украине".

"Все, чего он достигнет своими действиями – это отложить эту помощь. Не остановить ее", – отметил Шумер.

Обратите внимание, что речь идет не о программе ленд-лиз, которую США и президент Байден одобрили полностью.

Отметим, что сенатора-республиканца и сторонника экс-президента США Трампа Рэнда Пола любят цитировать росСМИ. В частности, Пол выступал против вступления Украины в НАТО, ведь это красная линия для Кремля. По словам скандального сенатора, вторжение РФ в Украину "неоправданно", но "имеет определенные причины" — то, что Украина когда-то входила в состав СССР.

В свою очередь коллеги раскритиковали Пола, что он распространяет пропагандистские утверждения Путина.

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной Россией войны на сумму почти 40 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народ Америки и друзей в Конгрессе за это решение.

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