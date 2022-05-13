Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак виртуозно сыграл на скрипке Stefania

Украину, которая героически защищается от российских оккупантов, поддерживает весь мир.

Тем временем песня участников "Евровидения-2022" от Украины Kalush Orchestra – Stefania стала хорошо узнаваемой, ее активно поют артисты.

Уже 13 представителей спели строчки "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє". Среди них известна финская рок-группа The Rasmus. Рокерам так понравилась музыка Kalush Orchestra, что они бы не прочь выпустить какую-то дуэтную песню с украинцами. А представитель на "Евровидении-2022" от Польши Охман уже почти полностью выучил наизусть строки песни.

Да и не только участникам конкурса этого года запала в душу Stefania. В частности, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак виртуозно сыграл на своей славной скрипке мелодию Stefania.

"Я люблю эту песню", — написал Александр Рыбак и добавил к своему сообщению два сине-желтых сердечка.

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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