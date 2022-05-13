Переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак віртуозно зіграв на скрипці Stefania

Україну, яка героїчно захищається від російських окупантів, підтримує весь світ.

Тим часом пісня учасників "Євробачення-2022" від України Kalush Orchestra – Stefania стала гарно впізнаною, її активно переспівають артисти.

Вже 13 представників заспівали рядки "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє". Серед них відомий фінський рок-гурт The Rasmus. Рокерам аж настільки сподобалася музика Kalush Orchestra, що вони б не проти випустити якусь дуетну пісню з українцями. А представник на "Євробачення-2022" від Польщі Охман вже майже повністю вивчив на пам'ять рядки пісні.

Та й не лише цьогорічним учасникам конкурсу запала в душу Stefania. Зокрема, переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак віртуозно зіграв на своїй славнозвісній скрипці мелодію Stefania.

"Я люблю цю пісню", - написав Олександр Рибак та додав до свого допису два синьо-жовтих сердечка.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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