Австралия расширила санкции против России: кто в списке

Правительство Австралии ввело адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией "чиновников" на оккупированных территориях, об аннексии которых заявил Путин.

В воскресенье, 2 октября, Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в страну в отношении "министров" и других гауляйтеров, которых Кремль назначил руководить на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Пенни Вонг.

По ее словам, указанные лица нарушают международное право, чтобы легитимизировать действия России в Украине через "фиктивные референдумы, дезинформацию и запугивание". Всего в списке 28 человек.

"Эти дополнительные санкции усиливают решительное возражение Австралии по поводу действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", — заявила Пенни Вонг.

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Она подчеркнула, что регионы Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками, суверенная территория украинского государства и ни один фиктивный референдум этого не изменит.

Кроме того, правительство Австралии обратилось в Международный суд в поддержку иска Украины против России из-за нарушения Конвенции о геноциде.

"Мы поддерживаем Украину в том, чтобы открыть это производство против России в Международном суде ООН", — сообщил генеральный прокурор Марк Дрейфус в совместном заявлении с Пенни Вонг.

Напомним, ранее власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.

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