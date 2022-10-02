Астрологический прогноз на 2 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над скоротечными проектами – от затяжных сегодня лучше отказаться – этот принцип работает и в отношении принятия решений. Общение принесет удовольствие, поэтому можно устраивать встречи с друзьями и романтические свидания.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, фиалковый.

Счастливые камни дня: бирюза, сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, связанные с органами дыхания – прежде всего легкими – могут продлиться долго, поэтому необходимо избегать переохлаждения и отказаться от напитков со льдом.

Сны дня: сны нынешней ночи будут содержать в себе информацию, на которую необходимо обратить внимание.

Стрижка дня: от посещения парикмахерской сегодня лучше отказаться.

Афоризм дня: "Мысли, которые мы выбираем, – это кисть, которой мы наносим мазки на полотно нашей жизни" (Луиза Хей).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Ангел-хранитель дня: Арфэд – дарит богатство и прочие земные блага.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах.

Табу дня: нельзя никого обманывать, даже если речь будет идти о лжи во спасение.

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