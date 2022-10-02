Астрологический прогноз на 2 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над скоротечными проектами – от затяжных сегодня лучше отказаться – этот принцип работает и в отношении принятия решений. Общение принесет удовольствие, поэтому можно устраивать встречи с друзьями и романтические свидания.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, фиалковый.
Счастливые камни дня: бирюза, сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, связанные с органами дыхания – прежде всего легкими – могут продлиться долго, поэтому необходимо избегать переохлаждения и отказаться от напитков со льдом.
Сны дня: сны нынешней ночи будут содержать в себе информацию, на которую необходимо обратить внимание.
Стрижка дня: от посещения парикмахерской сегодня лучше отказаться.
Афоризм дня: "Мысли, которые мы выбираем, – это кисть, которой мы наносим мазки на полотно нашей жизни" (Луиза Хей).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Ангел-хранитель дня: Арфэд – дарит богатство и прочие земные блага.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах.
Табу дня: нельзя никого обманывать, даже если речь будет идти о лжи во спасение.
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