Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для роботи над швидкоплинними проєктами – від затяжних сьогодні краще відмовитись – цей принцип працює і щодо ухвалення рішень. Спілкування принесе задоволення, тому можна влаштовувати зустрічі з друзями та романтичні побачення.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бузковий, фіялковий.

Щасливі камені дня: бірюза, сапфір, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, пов'язані з органами дихання – передусім легенями – можуть тривати довго, тому необхідно уникати переохолодження та відмовитися від напоїв із льодом.

Сни дня: сни нинішньої ночі матимуть інформацію, на яку необхідно звернути увагу.

Стрижка дня: від відвідування перукарні сьогодні краще відмовитись.

Афоризм дня: "Думки, які ми вибираємо, — це кисть, якою ми наносимо мазки на полотно нашого життя" (Луїза Гей).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Арфед — дарує багатство та інші земні блага.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють успіх у фінансових питаннях.

Табу дня: не можна нікого обманювати, навіть якщо ітиметься про брехню заради порятунку.

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