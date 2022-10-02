Более 120 болельщиков погибли после футбольного матча в Индонезии: видео

Поединок между двумя индонезийскими командами завершился столкновениями между болельщиками, полиция применила слезоточивый газ. В давке пострадали три сотни человек, из которых более 120 погибли.

В воскресенье, 2 октября, на индонезийском острове Ява после футбольного матча на стадионе Канджурухан в Маланге возникли массовые потасовки. Недовольные проигрышем своей команды болельщики выбежали на поле, образовалась давка, во время которой людей буквально затоптали ногами.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, количество погибших на стадионе достигло 129 человек, среди них — двое полицейских.

Беспорядки начались после окончания матча двух индонезийских команд Arema и Persebaya Surabaya. Недовольные проигрышем Arema со счетом 2:3, болельщики выбежали на футбольное поле.

Видео этих событий публикуют в соцсетях.

Начались потасовки, которые побудили полицию применить слезоточивый газ. Это вызвало панику среди болельщиков, сотни людей побежали к выходам, пытаясь избежать слезоточивого газа. Некоторые задохнулись в хаосе, а другие были затоптаны, 34 человека погибли почти мгновенно.

Более 300 человек срочно доставили в ближайшие больницы, но многие из них скончались еще в пути.

Число погибших, вероятно, еще больше возрастет, поскольку состояние многих из около 180 пострадавших ухудшается.

Напомним, ранее в Ираке произошел теракт во время футбольного матча между двумя молодежными командами в городе Эль-Хилла в центре страны. По меньшей мере 9 человек погибли, около 30 получили ранения.

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