У Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України (відео)

Росіянин та білорус спочатку звинуватили українців в "утисках російськомовних".

У швейцарському місті Цюрих росіянин і російськомовний білорус напали на українських студентів.

Про це розповіла у Facebook одна з постраждалих – студентка-журналістка Яна Сончковська.

За її словами, між групою українських студентів і двома російськомовними на вулиці зав'язалася розмова.

"Я розумію чому ви хейтите Москву, але це все політика. Прості люди тут ні до чого, я 15 років живу тут і розумію, що відбувається", — почав розмову росіянин англійською мовою.

"А чого ви приїхали сюди? Скільки вам років?" — додав білорус.

"Нам по 20, ми з Києва, ми тут навчаємося на журналістів. Ми просто втекли від війни", — відповіла українська студентка — подруга авторки поста.

Дівчина додала, що хоче висвітлювати правду, на відміну від російських пропагандистів.

"Ви притісняєте мою мову! Я тут з 1995-го. Навіщо ви тут? Навіщо сюди приїхали притісняти мою мову?" — вже грубіше з матюками сказав чоловік, який представився білорусом.

Молоді українці намагалися ігнорувати провокації чоловіків, повторюючи, що вони просто хочуть дістатися до свого житла.

Зрештою, білорус не витримав і притиснув до стінки одну зі студенток. Він знову почав кричати, що дівчина приїхала у Швейцарію, щоб чинити тиск на російськомовних.

Студента, який намагався захистити дівчину, зловмисник вдарив по обличчю.

"Скажений російськомовний білорус побажав нам (українцям) смерті. Я пообіцяла йому славу на весь Інтернет...

Почувши про це, московит озвірів і вибив у мене з рук телефон... Російськомовний звір з усієї, скільки було сили, вдарив мого товариша з України, що стояв позаду, він ледь втримався на ногах. Інший московит почав тримати свого скаженого друга", – пише студентка Яна Сончковська.

Зрештою, у конфлікт долучилися швейцарці, які хотіли звернутися до поліції, але не встигли, бо зловмисники втекли.

Нагадаємо, що росіяни напали на знімальну групу "1+1" у Берліні. Наталя Мосейчук розповіла про напад та реакцію в Україні.

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