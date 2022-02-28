Українці у Єгипті б'ють росіян (відео)

Громадян України в готелях просять не бити росіян.

На єгипетських курортах відкрився другий український фронт. Відпочивальники з україни лупцюють росіян.

Про це розповіла одна із очевидець.

Дівчина записала відеозвернення до українців, щоб перестали влаштовувати побиття громадян Росії на турецьких курортах, через що керівництво готелів погрожує виселити українських туристів.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: