Перша домедична допомога: рекомендації МОЗ

МОЗ України наголошує, що надавати першу допомогу потрібно в тому разі, якщо це безпечно. В матеріалі ТСН.ua шукайте просту і зрозуміло інструкцію, що робити.

Насамперед, за можливості потрібно перенести потерпілого у безпечне місце. Перевірте наявність дихання та серцебиття. Пам’ятайте: норма дихання у дорослої людини 2-3 видиха за 10 секунд (за цей період ви можете порахувати до 501-510). Не натискайте на частини тіла!

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Далі дотримуйтесь простої інструкції:

зателефонуйте 103 (за необхідності до ДСНС чи поліції);

за наявності критичної кровотечі, спробуйте її зупинити за допомогою турнікета, джгута, тугої пов’язки (якщо у вас немає нічого, просто сильно натисніть на рану і продовжуйте тиснути до прибуття медиків);

за наявності в роті у постраждалого сторонніх предметів, рвотних мас, необхідно якнайшвидше їх прибрати для відновлення дихання;

за відсутності життєвих ознак необхідне проведення серцево-легеневої реанімації (покладіть потерпілого на спину, двома руками натискайте на грудну клітину з інтервалом 100-120 на хвилину та глибиною до 6 см.

Дочекайтесь приїзду медиків. Потерпілий в цей час повинен перебувати в боковому положені.