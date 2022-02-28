Ніч минула спокійно: поліція Харкова про ситуацію в місті та боротьбу з мародерством

Місто повністю під контролем НПУ, НГУ, ЗСУ.
У Харкові ніч пройшла відносно спокійно. Місто під контролем України.
Про це повідомляє поліція Харкоівщини.
Поліція Харківщини виконала всі поставлені завдання, і продовжує виконувати свої обов’язки в умовах воєнного часу.
Всі підрозділи поліції працюють за місцями дислокації. Поліцейські озброєні і допомагають військовим боронити місто від окупантів, зачищати Харків від банд формувань і диверсійних груп.
У поліції повідомили, що у такий складний для країни час грабують оселі цивільного населення, тож за мародерство буде найжорсткіша відповідальність - покарання кожному, хто вдереться до чужої квартири чи будинку.
"Харків’яни, про кожен факт мародерства повідомляйте у зручний для вас спосіб. Дякуємо всім харківцям за витримку, розуміння і Героїзм!", - звернулися у поліції.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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