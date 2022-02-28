Ніч минула спокійно: поліція Харкова про ситуацію в місті та боротьбу з мародерством

Ніч минула спокійно: поліція Харкова про ситуацію в місті та боротьбу з мародерством

Місто повністю під контролем НПУ, НГУ, ЗСУ.

У Харкові ніч пройшла відносно спокійно. Місто під контролем України.

Про це повідомляє поліція Харкоівщини.

Поліція Харківщини виконала всі поставлені завдання, і продовжує виконувати свої обов’язки в умовах воєнного часу.

Всі підрозділи поліції працюють за місцями дислокації. Поліцейські озброєні і допомагають військовим боронити місто від окупантів, зачищати Харків від банд формувань і диверсійних груп.

У поліції повідомили, що у такий складний для країни час грабують оселі цивільного населення, тож за мародерство буде найжорсткіша відповідальність - покарання кожному, хто вдереться до чужої квартири чи будинку.

"Харків’яни, про кожен факт мародерства повідомляйте у зручний для вас спосіб. Дякуємо всім харківцям за витримку, розуміння і Героїзм!", - звернулися у поліції.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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