Ночь прошла спокойно: полиция Харькова о ситуации в городе и борьбе с мародерством

Ночь прошла спокойно: полиция Харькова о ситуации в городе и борьбе с мародерством

Город полностью под контролем НПУ, НГУ, ВСУ.

В Харькове ночь прошла относительно спокойно. Город под контролем Украины.

Об этом сообщает полиция города.

Полиция Харьковщины выполнила все поставленные задачи и продолжает выполнять свои обязанности в условиях военного времени.

Все подразделения полиции работают по местам дислокации. Полицейские вооружены и помогают военным защищать город от оккупантов, зачищать Харьков от банд формирований и диверсионных групп.

В полиции сообщили, что в такое сложное для страны время грабят дома гражданского населения, поэтому за мародерство будет самая жесткая ответственность — наказание каждому, кто ворвется в чужую квартиру или дом.

"Харьковчане, о каждом факте мародерства сообщайте удобным для вас способом. Спасибо всем харьковцам за выдержку, понимание и Героизм!", — обратились в полиции.

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