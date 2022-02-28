Украинцы в Египте избивают россиян (видео)

Граждан Украины в отелях просят не избивать россиян.

На египетских курортах открылся второй украинский фронт. Отдыхающие из Украины избивают россиян.

Об этом рассказала один из очевидцев.

Девушка записала видеообращение к украинцам, чтобы перестали устраивать избиения граждан России на турецких курортах, из-за чего руководство гостиниц угрожает выселить украинских туристов.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: