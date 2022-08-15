Щеплення при хронічних захворюваннях: чому астма - не перешкода для вакцинації

Люди з астмою або хронічним обструктивним захворюванням легень, мають вищий ризик госпіталізації та ускладнень внаслідок захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцини.
Особливо небезпечними для цих людей є грип, пневмококова інфекція та коронавірус.
Про це пише МОЗ.
Ці інфекції спричиняють тяжкі пневмонії, які потребують стаціонарного лікування, провокують і посилюють напади астми.
Ірина, що має астму, з Чернігова розповіла, що хворіє на астму з дитинства.
«Усі щеплення за віком мені робили тоді, не звертаючи уваги на діагноз. Ускладнень не було. Моя мама підтримувала необхідність рутинних щеплень. У дорослому віці в мене були сумніви, чи варто вакцинуватися від грипу? Навіть мій лікар не був до кінця впевненим. Я наважилася і побачила, що стала менше хворіти, а відтак, виходить, краще контролювати моє захворювання», - розповіла жінка.
«Кілька років тому зробила ревакцинацію від дифтерії, зараз уже щеплена бустерною дозою від COVID-19. Я переконана, що астма – не перешкода для проведення щеплень», - резюмувала вона.
Читайте також:
- Правець: що це і чому у воєнний час обов'язково потрібне щеплення від цієї хвороби
- Перший випадок у Львівській області за цей рік: у 7-річної дівчинки виявили правець, дитина в реанімації
- Привезли до лікарні з судомами: у Харківській області у 10-річної дитини діагностували правець
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.