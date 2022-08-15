Щеплення при хронічних захворюваннях: чому астма - не перешкода для вакцинації

Люди з астмою або хронічним обструктивним захворюванням легень, мають вищий ризик госпіталізації та ускладнень внаслідок захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцини.

Особливо небезпечними для цих людей є грип, пневмококова інфекція та коронавірус.

Про це пише МОЗ.

Ці інфекції спричиняють тяжкі пневмонії, які потребують стаціонарного лікування, провокують і посилюють напади астми.

Фото: moz.gov.ua

Ірина, що має астму, з Чернігова розповіла, що хворіє на астму з дитинства.

«Усі щеплення за віком мені робили тоді, не звертаючи уваги на діагноз. Ускладнень не було. Моя мама підтримувала необхідність рутинних щеплень. У дорослому віці в мене були сумніви, чи варто вакцинуватися від грипу? Навіть мій лікар не був до кінця впевненим. Я наважилася і побачила, що стала менше хворіти, а відтак, виходить, краще контролювати моє захворювання», - розповіла жінка.

«Кілька років тому зробила ревакцинацію від дифтерії, зараз уже щеплена бустерною дозою від COVID-19. Я переконана, що астма – не перешкода для проведення щеплень», - резюмувала вона.

Читайте також:

Після коронавірусу та мавпячої віспи світові загрожує новий вірус