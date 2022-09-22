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Швейцарія вирішила відмовитись від туристів з Росії

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Швейцарія вирішила відмовитись від туристів з Росії

Фото: pixabay.com

Швейцарія вирішила відмовитись від туристів з Росії.

Громадяни РФ навіть під час війни мали можливість відпочити у цій державі, проте зараз туроператори Швейцарії відмовляються бронювати замовлення від росіян. 

Про це пише swissinfo.ch.

Як зазначає видання, від 16 вересня уряд Швейцарії скасував спрощений візовий режим з РФ. Також туроператори перестали бронювати замовлення на відпочинок від росіян. 

Росіяни під час повномасштабної війни проти України дозволяли собі відпочинок в одній із найдорожчих країн Європи. Так, за 7 місяців 2022 року готелі у Швейцарії зареєстрували 61214 ночівлі російських туристів. Середній термін перебування – більше 3 ночей, що вище за середній.

Національний туроператор Швейцарії та найбільший організатор поїздок до країни Switzerland Travel Centre AG (STC) вирішив припинити бронювання турів для громадян РФ. 

Нагадаємо, у Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1502
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