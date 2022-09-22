Швейцарія вирішила відмовитись від туристів з Росії.
Громадяни РФ навіть під час війни мали можливість відпочити у цій державі, проте зараз туроператори Швейцарії відмовляються бронювати замовлення від росіян.
Про це пише swissinfo.ch.
Як зазначає видання, від 16 вересня уряд Швейцарії скасував спрощений візовий режим з РФ. Також туроператори перестали бронювати замовлення на відпочинок від росіян.
Росіяни під час повномасштабної війни проти України дозволяли собі відпочинок в одній із найдорожчих країн Європи. Так, за 7 місяців 2022 року готелі у Швейцарії зареєстрували 61214 ночівлі російських туристів. Середній термін перебування – більше 3 ночей, що вище за середній.
Національний туроператор Швейцарії та найбільший організатор поїздок до країни Switzerland Travel Centre AG (STC) вирішив припинити бронювання турів для громадян РФ.
Нагадаємо, у Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України.
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