Швейцария решила отказаться от туристов из России.
Граждане РФ даже во время войны имели возможность отдохнуть в этом государстве, однако сейчас туроператоры Швейцарии отказываются бронировать заказы от россиян.
Об этом пишет swissinfo.ch.
Как отмечает издание, от 16 сентября правительство Швейцарии отменило упрощенный визовый режим с РФ. Также туроператоры перестали бронировать заказы на отдых от россиян.
Россияне во время полномасштабной войны против Украины позволяли себе отдых в одной из самых дорогих стран Европы. Так, за 7 месяцев 2022 года гостиницы в Швейцарии зарегистрировали 61 214 ночевки российских туристов. Средний срок пребывания – более 3 ночей, что выше среднего.
Национальный туроператор Швейцарии и крупнейший организатор поездок в страну Switzerland Travel Centre AG (STC) решил прекратить бронирование туров для граждан РФ.
Напомним, в Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины.
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