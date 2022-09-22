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Швейцария решила отказаться от туристов из России

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Швейцария решила отказаться от туристов из России

Фото: pixabay.com

Швейцария решила отказаться от туристов из России.

Граждане РФ даже во время войны имели возможность отдохнуть в этом государстве, однако сейчас туроператоры Швейцарии отказываются бронировать заказы от россиян.

Об этом пишет swissinfo.ch.

Как отмечает издание, от 16 сентября правительство Швейцарии отменило упрощенный визовый режим с РФ. Также туроператоры перестали бронировать заказы на отдых от россиян.

Россияне во время полномасштабной войны против Украины позволяли себе отдых в одной из самых дорогих стран Европы. Так, за 7 месяцев 2022 года гостиницы в Швейцарии зарегистрировали 61 214 ночевки российских туристов. Средний срок пребывания – более 3 ночей, что выше среднего.

Национальный туроператор Швейцарии и крупнейший организатор поездок в страну Switzerland Travel Centre AG (STC) решил прекратить бронирование туров для граждан РФ.

Напомним, в Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины.

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