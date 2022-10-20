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У Чехії підготували черговий пакет військової допомоги для України

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У Чехії підготували черговий пакет військової допомоги для України

Фото: ТСН.ua

Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова.

Вартість військової допомоги, яку Чехія планує передати Україні,  22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати. Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон. Слава Україні!", - зазначила Чернохова. 

Очільниця Міноборони зазначила, що не може сказати конкретно, що саме входить у новий пакет допомоги.

Нагадаємо, що в США більшість республіканців не підтримають в подальшому виділення Україні масштабної військової допомоги. Конгрес США вже схвалив виділення понад 60 млрд доларів допомоги Україні. Від січня 2021 року Сполучені штати надали понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
491
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