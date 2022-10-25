В Украине может оказаться в дефиците ржаной хлеб: какая причина

Производство некоторых зерновых стало невыгодным.
На полках украинских магазинов уже со следующего года может оказаться в дефиците ржаной хлеб. Выращивать ячмень и рожь стало невыгодно.
Об этом сообщает портал agronews.ua.
Отмечается, что перловая и ячневая крупа вообще могут скрыться с прилавков магазинов уже в следующем году. По словам гендиректора агрохолдинга Дмитрия Кушнира, производство этих двух зерновых стало невыгодным из-за подорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.
В то же время, аграрии не могут продать то, что они вырастили, хотя бы с минимальной прибылью. А ведь сейчас это зерно не купит по реальной цене. Именно поэтому в 2023 году аграрии могут вообще отказаться от посева ячменя и ржи, что приведет к дефициту продукции.
Напомним, в Украине в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%. Цены на овощи зимой также будут определять погодные условия.
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