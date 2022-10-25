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В Україні може стати дефіцитом житній хліб: яка причина

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В Україні може стати дефіцитом житній хліб: яка причина

Фото: juliya_levicka/ТСН.Блоги

Виробництво деяких зернових стало невигідним.

На полицях українських магазинів вже з наступного року може стати дефіцитом житній хліб. Вирощувати ячмінь та жито в стало невигідно.

Про це повідомляє портал agronews.ua.

Зазначається, що перлова та ячна крупа взагалі можуть зникнути з прилавків магазинів вже наступного року. За словами гендиректор агрохолдингу Дмитра Кушніра, виробництво цих двох зернових стало невигідним через здорожчання всіх складників процесу та розвалу логістичних ланцюжків.

Водночас аграрії не можуть продати те, що вони виростили, хоча б із мінімальним прибутком. Адже зараз це зерно не купить за реальною ціною. Саме тому 2023-го аграрії можуть взагалі відмовитися від посіву ячменю та жита, що призведе до дефіциту продукції.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%. Ціни овочів взимку також визначатимуть погодні умови. 

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2080
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