Експерт прогнозує зростання цін на овочі: як зміниться вартість

На здорожчання впливають чимало чинників, зокрема й погодні умови.
В українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.
Про це повідомив РБК заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук.
Здешевшання овочів наприкінці серпня він пов'язує з надлишком пропозиції. Крім того, багато аграріїв відмовилися від зберігання продукції через високі ціни на енергоносії. "Це пік реалізації під відкритим ґрунтом збирання", - пояснив Денис Марчук.
Натомість дощова погода у вересні-жовтні призвела до псування частини овочів на полях. Також їхнє зберігання вже обходиться дорожче. Ще одна причина зростання цін - логістика, яка становить близько 25% у собівартості.
"Побачимо здорожчання в районі 10-15% по всій овочевій групі. Це потенціал в період до грудня", - сказав експерт.
За його словами, ціни овочів взимку також визначатимуть погодні умови. Адже через холодну погоду енергозатрати на зберігання зростають.
Нагадаємо, в Україні суттєво здорожчали яйця. В Союзі птахівників обіцяють, що ціни на на них стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.
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