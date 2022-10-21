Експерт прогнозує зростання цін на овочі: як зміниться вартість

В українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

Про це повідомив РБК заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук.

Здешевшання овочів наприкінці серпня він пов'язує з надлишком пропозиції. Крім того, багато аграріїв відмовилися від зберігання продукції через високі ціни на енергоносії. "Це пік реалізації під відкритим ґрунтом збирання", - пояснив Денис Марчук.

Натомість дощова погода у вересні-жовтні призвела до псування частини овочів на полях. Також їхнє зберігання вже обходиться дорожче. Ще одна причина зростання цін - логістика, яка становить близько 25% у собівартості.

"Побачимо здорожчання в районі 10-15% по всій овочевій групі. Це потенціал в період до грудня", - сказав експерт.

За його словами, ціни овочів взимку також визначатимуть погодні умови. Адже через холодну погоду енергозатрати на зберігання зростають.

Нагадаємо, в Україні суттєво здорожчали яйця. В Союзі птахівників обіцяють, що ціни на на них стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

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