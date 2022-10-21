Метінвест передав ГУР новітні приціли на 11 млн грн

Приціли збирали в різних країнах світу та доставляли в Україну близько трьох місяців.

Компанія Метінвест в рамках ініціативи Стальний фронт передала Головному управлінню розвідки 110 новітніх тепловізійних прицілів загальною вартістю близько 11 млн гривень.

Про це заявили у компанії.

Надсучасні прилади, обладнані чутливими матрицями, використовуються бійцями в спеціальних операціях в тилу ворога, а також для спостереження і патрулювання на нашій територіі. Іх можна встановлювати як насадки на звичайні оптичні приціли, так і використовувати окремо.

"Ми дуже довго чекали на цю партію прицілів, тому що є завдання, які потребують використання спеціальних дорогих засобів, які важко знайти і купити. Компанія Метінвест завжди приходить арміі на допомогу", - зазначив Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР України.

Приціли збирали в різних країнах світу та доставляли в Україну близько трьох місяців. "Ці приціли ГУР запросив ще літом , але зараз вони сали навіть більш актуальними, адже зменшився світловий день і необхідність в них зростає. Такої техніки у ворога немає, тому це дає нашим хлопцям певну перевагу. Метінвест та Ринат Ахметов підримує армію, і ми разом ідемо до перемоги", - пояснив керівник проектного офісу групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт"військові отримали вже 150 тис бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.