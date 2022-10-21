Фермер випадково знайшов у землі статую VI століття

У Киргизстані чоловік під час земельних робіт натрапив на цінну статую.

У Киргизстані фермер Еркін Турбаєв полов землю в районі озера Іссик-Куль Північного Тянь-Шаню. І під час цього розкопав величезну статую Балбал VI століття.

Про це пише Ancient Origins.

Спочатку він подумав, що це звичайний камінь, тож вирішив його прибрати. Викопавши глибше, зрозумів, що насправді його плуг вдарив велику кам'яну статую.

Вона зображала обличчя та верхню частину людини. Згодом Турбаєв зрозумів, що виявив Балбал — тип меморіальної статуї, який означав надгробок чи могильний маркер. Його використовували жителі Середньої Азії першого тисячоліття, переважно кочові турки.

Балбал мала довжину 3 метри. На фігурі вирізано головний убір та броню. У лівій руці - меч. Це свідчило про статус воїна. На нижній частині статуї нічого не було. Ймовірно, її просто поховали в землі.

Історик Жанболот Абдікерімов уважно вивчив написи на статуї, зазначивши, що ця людина мала важливий титул на момент смерті.

Нагадаємо, у Гватемалі міжнародна група археологів-дослідників виявила статую майя під час вивчення піраміди.

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