Вчені знайшли у печері останки цілої неандертальської родини

Дослідники з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка у Німеччині проаналізували ДНК 13 особин із двох печер Алтайських гір. Індивідів у віці близько 59 000 років визнали близькими спорідненими.

Про це пише Daily Mail.

Останки вказують на те, що це були батько та дочка-підліток разом із парою родичів другого ступеня. Саме це стало першим відомим описом соціальної організації невеликої спільноти неандертальців.

"Те, що вони жили одночасно, дуже захоплює. Це означає, що вони, ймовірно, походили з однієї соціальної спільноти. Отже, вперше ми можемо використовувати генетику для вивчення соціальної організації неандертальської спільноти", - сказав вчений Лауріц Сков.

Доцентка кафедри генетики Дублінського коледжу Трініті, доктор Лара Кессіді назвала це дослідження віхою у науці.

"Розуміння того, як були організовані їхні суспільства, важливо з багатьох причин. Це гуманізує цих людей і надає насиченого контексту їхньому життю. Також, якщо у нас буде більше подібних досліджень, це може виявити унікальні аспекти соціальної організації наших власних предків Homo sapiens. Це вкрай важливо для розуміння того, чому ми сьогодні тут, а неандертальці — ні", — зазначила вона.

Раніше вчені з’ясували, що регулярне використання вогню представниками роду Homo почалося близько 400 000 років тому.

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