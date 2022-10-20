Ученые обнаружили в пещере останки целой неандертальской семьи

Исследователи из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии проанализировали ДНК 13 особей из двух пещер Алтайских гор. Индивидов в возрасте около 59 000 лет сочли близкими родственными.

Об этом пишет Daily Mail.

Останки указывают, что это были отец и дочь-подросток вместе с парой родственников второй степени. Именно это стало первым известным описанием социальной организации небольшого сообщества неандертальцев.

"То, что они жили одновременно, очень увлекает. Это значит, что они, вероятно, происходили из одного социального сообщества. Итак, впервые мы можем использовать генетику для изучения социальной организации неандертальского сообщества", — сказал ученый Лауриц Сков.

Доцент кафедры генетики Дублинского колледжа Тринити, доктор Лара Кэссиди, назвала это исследование вехой в науке.

"Понимание того, как были организованы их общества, важно по многим причинам. Это гуманизирует этих людей и придает насыщенный контекст их жизни. Также, если у нас будет больше подобных исследований, это может выявить уникальные аспекты социальной организации наших собственных предков Homo sapiens. Это крайне важно для понимания того, почему мы сегодня здесь, а неандертальцы — нет", — отметила она.

Ранее ученые выяснили, что регулярное использование огня представителями рода Homo началось около 400 000 лет назад.

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