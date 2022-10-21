Фермер случайно нашел в земле статую VI века

В Кыргызстане мужчина во время земельных работ наткнулся на ценную статую.

В Кыргызстане фермер Эркин Турбаев пахал землю в районе озера Иссык-Куль Северного Тянь-Шаня. И при этом раскопал огромную статую Балбал VI века.

Об этом пишет Ancient Origins.

Сначала он подумал, что это обычный камень, поэтому решил его убрать. Выкопав глубже, понял, что на самом деле его плуг ударил большую каменную статую.

Она изображала лицо и верхнюю часть человека. Впоследствии Турбаев понял, что обнаружил Балбал - тип мемориальной статуи, означавший надгробие или могильный маркер. Его использовали жители Средней Азии первого тысячелетия, преимущественно кочевые турки.

Балбал имела длину 3 метра. На фигуре вырезаны головной убор и броню. В левой руке – меч. Это свидетельствовало о статусе воина. На нижней части ничего не было. Вероятно, ее просто похоронили в земле.

Историк Жанболот Абдикеримов внимательно изучил надписи на статуе, отметив, что у этого человека был важный титул на момент смерти.

Напомним, в Гватемале международная группа археологов-исследователей обнаружила статую майя во время изучения пирамиды.

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