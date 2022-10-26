В Україні вперше збили російську ракету за допомогою застосунку "єППО"

Ракету не могли побачити локаційні пристрої через особливості рельєфу місцевості, однак завдяки додатку "єППО" смертоносну ціль вдалося знищити.

Вранці 22 жовтня над Україною збили ворожу ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку "єППО".

Про це повідомив один з розробників програми Генадій Сульдін у Фейсбуці.

За його словами, перше "бойове застосування" застосунку "єППО" відбулося на півдні України.

"Калібр" летів на дуже малої висоті, завдяки особливостям рельєфу місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і одразу сповістили військових за допомогою додатка єППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері, збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла", — розповів один з розробників застосунку.

Сульдін каже, що система спрацювала саме так, як мріяли розробники в травні на початку роботи над застосунком. За його словами, "єППО" замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих крилатих ракет, передовсім ворожих "Калібрів". Загроза типу іранських "шахідів" з'явилася значно пізніше.

Крім того, розробник наголосив, що для "єППО" великою цінністю є дані з сільської місцевості про ворожі ракети і безпілотники. Тому встановити застосунок і навчитися ним користуватися потрібно якомога більшість кількості українців.

Нагадаємо, за допомогою застосунку "єППО" інформація про ворожі цілі одразу опиняється у бійців. Програма працює просто й зрозуміло. Як саме - показали у ТСН.ua:

Ворожі цілі в застосунку: як працює "єППО"

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