Шмигаль оцінив роботу німецьких систем ППО IRIS-T: збивають дев'ять із десяти ракет

Перша німецька установка ППО чудово показує себе на полі бою. Вже найближчим часом кількість таких систем має збільшитися.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати роботи першої німецької системи ППО IRIS-T. За його словами, протиповітряна установка завдяки професійності українських військових збиває дев'ять із десяти ракет.

Про це Шмигаль розповів 25 жовтня на пресконференції під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Дев'ять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо про те, що Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.

Згодом речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат позитивно оцінив роботу німецької ППО. Зокрема, установка добре показала себе під час останніх масованих ракетних обстрілів Росією.

Крім того, вдалу роботу німецьких систем ППО відзначив і президент України Володимир Зеленський.

Згодом стало відомо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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