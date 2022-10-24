Німеччина поставить Україні ще три комплекси ППО IRIS-T – Шольц

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Як повідомляє РБК-Україна про це канцлер ФРН Олафа Шольца заявив під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

"Ще три такі системи (ред. - IRIS-T) будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що Німеччина і надалі спільно з партнерами буде підтримувати Україну доти, доки це необхідно.

Нагадаємо, раніше Німеччина вже передала Україні систему ППО IRIS-T, її було розміщено на південному напрямку.

Перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини показав себе з надзвичайно гарної сторони під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами, повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. За його словами, система IRIS-T новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла до України, фактично в одному екземплярі.

IRIS-T — найсучасніша зенітна система Німеччини. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів.

Читайте також: