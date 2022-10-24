Германия поставит Украине еще три комплекса ПВО IRIS-T – Шольц

Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер ФРГ Олафа Шольца заявил во время 5-го немецко-украинского экономического форума.

"Еще три таких системы (ред. — IRIS-T) будут доставлены в ближайшее время", — заявил он, добавив, что Германия и дальше совместно с партнерами будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

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Напомним, ранее Германия уже передала Украине систему ПВО IRIS-T, она была размещена на южном направлении.

Первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T производства Германии показал себя с чрезвычайно хорошей стороны во время последних ракетных обстрелов и атак дронами, сообщил пресс-секретарь Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. По его словам, система IRIS-T – новейшая система в мире, а с такой модернизацией, как пришла в Украину, фактически в одном экземпляре.

IRIS-T – самая современная зенитная система Германии. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км.

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