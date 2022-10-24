Военный эксперт рассказал о новых методах ВСУ против иранских дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины внедряют новые средства борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, которые позволят минимизировать угрозу.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

"Мне известно, что есть несколько новаторских решений. Думаю, мы вскоре о них услышим. Возможно, они будут нестандартными и креативными, но, надеюсь, действенными. Они связаны с беспилотниками, которые могут противодействовать, в частности, таким как Shahed. Это один элемент", – сказал он.

Второй элемент защиты, по словам эксперта, – это системы антидроновой защиты.

"Уязвимые места Shahed – в их антеннах, которые передают сигнал по спутнику. Ситуация в том, что там есть две антенны. Одна соединяется спутником по координатам GPS, которые легче заглушить. И есть российский ГЛОНАСС, по которому идут работы, чтобы иметь оборудование, которое позволяет разрывать связь этого дрона со спутником", — рассказал он.

Как отметил Мусиенко, если связь со спутником разорвана, дрон теряет управляемость и не может поражать цели, долетать до объекта.

По его словам, сейчас прорабатываются и другие способы, "связанные с антидроновой борьбой вне тех классических средств, которые мы знаем — сбивание зенитками, ПЗРК, системами противовоздушной обороны".

"В начале у нас свыше 70% сбивалось Shahed. Сейчас есть данные командования Воздушных сил, что эта цифра составляет 85%. Думаю, внедряя некоторые новые средства, можно будет дойти до 90-95% — минимизировать угрозу от них", — считает военный эксперт.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что атаками беспилотников по Украине российские войска предпочитают создавать психологическое террористическое влияние, а не достичь ощутимых эффектов на поле боя.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объясняет, что россияне "нашли ключик" к украинскому ПВО.

"Неприятная сторона заключается в том, что они очень быстро начали тратить наш ракетный запас ПВО. Потому что нужно сбивать дроны", – рассказал советник ОП.

Он предположил, что россияне еще "два-три месяца могут кошмарить украинцев беспилотниками в таком режиме, как сегодня".

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua рассказал, что использование россиянами БПЛА класса Shahed-136 свидетельствует о нехватке у них ракет.

"До того 3500 ракет попали по объектам на всю глубину нашей страны. Сейчас россияне вынуждены использовать дроны, которые они получают в рамках военно-технического взаимодействия с Ираном, не от хорошей жизни. У них критически мало тех ракет, которые они могут использовать", – объяснил он.

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