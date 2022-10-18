У Путина три цели: Жданов об ударах дронами-камикадзе по Украине

Президент России Владимир Путин инициировал массированные удары по Украине иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136, чтобы добиться трех целей.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

Как пояснил Жданов, что активность армии России может иметь несколько объяснений:

"Первое – разрушение энергетической инфраструктуры, на чем акцентировал Путин. Второе – создание паники среди населения, они надеются, что этот процент начнет расти, что люди будут паниковать и разбегаться. Третья задача – это восполнение пробелов на линии фронта. Если на фронте не могут эскалировать ситуацию и достичь ощутимых результатов, нужно разрушить саму страну".

На вопрос, пытаются ли оккупанты с помощью дронов разведать месторасположение украинских средств ПВО, эксперт ответил:

"Со средствами ПВО здесь никаких проблем нет. Обычно Россия применяет самолет дальней радиолокационной разведки А50. Они стационарные наши посты знают, а мобильные посты постоянно меняются – мы постоянно маневрируем. Поэтому нет смысла – их засветят, но потом сразу надо наносить удар, пока они находятся на своих позициях".

По его мнению, такое массовое применение дронов может говорить о том, что с ракетами у оккупантов есть проблемы, и дроны заполняют небо вместо ракет.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что атаками беспилотников по Украине российские войска предпочитают создавать психологическое террористическое влияние, а не достичь ощутимых эффектов на поле боя.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объясняет, что россияне "нашли ключик" к украинскому ПВО.

"Неприятная сторона состоит в том, что они очень быстро начали тратить наш ракетный запас ПВО. Потому что нужно сбивать дроны", – рассказал советник ОП.

Он предположил, что россияне еще "два-три месяца могут кошмарить украинцев беспилотниками в таком режиме, как сегодня".

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