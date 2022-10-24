Військовий експерт розповів про нові методи ЗСУ проти іранських дронів-камікадзе

Збройні сили України впроваджують нові засоби боротьби з іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, які дозволять мінімізувати загрозу.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

"Мені відомо, що є кілька новаторських рішень. Думаю, ми незабаром про них почуємо. Можливо, вони будуть нестандартні й креативні, але, маю надію, дієвими. Вони пов'язані з безпілотниками, які можуть протидіяти, зокрема, таким як Shahed. Це один елемент", - сказав він.

Другий елемент захисту, за словами експерта, - це системи антидронового захисту.

"Вразливі місця - в їхніх антенах, які передають сигнал по супутнику. Ситуація в тому, що там є дві антени. Одна з'єднується супутником за координатами GPS, які легше заглушити. І є російський ГЛОНАСС, по якому йдуть роботи, щоб мати обладнання, яке дає можливість розривати зв'язок цього дрона з супутником", - розповів він.

Як зазначив Мусієнко, якщо зв'язок з супутником розірвано, дрон втрачає керованість не може вражати цілі, долітати до об'єкта.

За його словами, зараз опрацьовуються і інші способи, "пов'язані з антидроновою боротьбою поза тими класичними засобами, які ми знаємо - збиття зенітками, ПЗРК, системами протиповітряної оборони".

"На початку у нас понад 70% збивалося Shahed. Зараз є дані командування Повітряних сил, що ця цифра становить 85%. Думаю, впроваджуючи деякі нові засоби, можна буде дійти до 90-95% - мінімізувати загрозу від них", - вважає військовий експерт.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що атаками безпілотників по Україні російські війська віддають перевагу створенню психологічного терористичного впливу, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснює, що росіяни "знайшли ключик" до української ППО.

"Неприємний бік полягає у тому, що вони дуже швидко почали витрачати наш ракетний запас ППО. Бо треба збивати дрони", – розповів радник ОП.

Він припустив, що росіяни ще "два-три місяці можуть кошмарити українців безпілотниками в такому режимі, як сьогодні".

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua розповів, що використання росіянами БПЛА класу Shahed-136 свідчить про нестачу в них ракет.

"До того 3500 ракет поцілили по об'єктах на всю глибину нашої країни. Зараз росіяни змушені використовувати дрони, які вони отримують в рамках військово-технічної взаємодії з Іраном, не від гарного життя. В них критично мало тих ракет, які вони можуть використовувати", - пояснив він.

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