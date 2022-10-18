Жданов розповів про дрони, на які збирали Притула і Стерненко: долетять до Москви

Дрони-камікадзе RAM II UAV для ЗСУ, на які збирали кошти Сергій Притула і Сергій Стерненко, розробляються на базі українських безпілотників "Лелека" і мають дальність до 1000 км.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

"Наскільки я знаю, там уже є успіх щодо збору. Справа в тому, що цей дрон заснований на нашій "Лелеці". Це вітчизняне виробництво, і вони хочуть розгорнути це виробництво, щоб забезпечити дешевими та простими дронами-камікадзе наші Збройні сили. На жаль, у нас знову волонтери попереду, а не держава. У принципі, це питання цілком вирішуване на сьогоднішній день. Якщо будуть додаткові кошти, ми не маємо обмежень щодо доступу до міжнародних ринків. Можемо купити будь-які комплектуючі для цих дронів", - розповів він.

На думку експерта, організувати виробництво дронів на рівні середнього чи малого бізнесу – "це взагалі не проблема, а з нашою ментальністю це можна зробити у найкоротший термін".

"Дуже шкода, що вийшло як завжди – грім гримнув, мужик почав хреститися. Треба було це питання вирішувати ще у березні, щоб просто завалити супротивника дронами-камікадзе. Сподіватимемося, зараз надолужимо втрачене", - сказав він.

Коментуючи характеристики дрона, Жданов зазначив: "Там дальність до 1000 км афішується, а до Москви - 850 км".

Нагадаємо, після того, як окупанти 10 жовтня влаштували масовану атаку по території України, волонтер Сергій Притула і блогер Сергій Стерненко організували збір коштів на дрони-камікадзе для ЗСУ для помсти РФ за ракетні обстріли. Українці активно відгукнулись - менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка перерахували 12 млн грн.

За добу Притулі і Стерненку вдалося зібрати 352 млн грн. Волонтери зізналися, що очікували зібрати 100 млн грн на 50 дронів-камікадзе і 3 станції до них, але результати перевершили їхні сподівання. Як повідомив Стерненко, 252 млн грн, що залишилися, "також підуть на винищення російських окупантів".

Характеристики дрона-камікадзе RAM ІІ UAV

Безпілотник-камікадзе RAM ІІ UAV має загальну вагу близько 8 кг, з них - 3 кг вибухівки. Влучає безпілотник з точністю до 1 метра.

Завдяки електричному двигуну дрон-камікадзе українського виробництва може безшумно діставатися до цілі. В повітрі він може перебувати близько 55 хвилин і відслідковувати ціль на відстані до 30 км.

RAM ІІ UAV може нести три види боєприпасів:

протитанкові снаряди - для знищення важкоброньованих цілей на суші чи в морі;

- для знищення важкоброньованих цілей на суші чи в морі; термобаричні снаряди - для ураження об'єктів, які розташовані в будівлях, та малої броньованої техніки з людьми;

- для ураження об'єктів, які розташовані в будівлях, та малої броньованої техніки з людьми; уламково-фугасні снаряди - ліквідація живої сили ворога на відкритому просторі.

А ось так ефективно дрон-камікадзе RAM II UAV впорався з російським ракетним комплексом "Оса":

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