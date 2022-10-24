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Слід надати Україні більше ППО: Кулеба поспілкувався з естонським колегою

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Слід надати Україні більше ППО: Кулеба поспілкувався з естонським колегою

Фото: Associated Press

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу обговорили спільну роботу з переконання партнерів у передачі Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Про це очільник української дипломатії написав у сервісі мікроблогів Твіттері.

«У розмові з Урмасом Рейнсалу ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення рф до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу з переконання партнерів надати Україні більше систем ППО», — зауважив він.

Раніше стало відомо, що союзники допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб аби закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що розпочалася 10 жовтня 2022 року, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
135
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