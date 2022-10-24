Слід надати Україні більше ППО: Кулеба поспілкувався з естонським колегою

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу обговорили спільну роботу з переконання партнерів у передачі Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Про це очільник української дипломатії написав у сервісі мікроблогів Твіттері.

У розмові з @UrmasReinsalu ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу з переконання партнерів надати Україні більше систем ППО. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

«У розмові з Урмасом Рейнсалу ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення рф до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу з переконання партнерів надати Україні більше систем ППО», — зауважив він.

Також читайте Чому Україна не закуповує ППО і чи триватимуть обстріли енергетичної системи: Жданов пояснив

Раніше стало відомо, що союзники допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб аби закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що розпочалася 10 жовтня 2022 року, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

І словом і ділом: Британія надає Україні ракети ППО і обговорює з Вашингтоном подальшу допомогу