Слід надати Україні більше ППО: Кулеба поспілкувався з естонським колегою

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу обговорили спільну роботу з переконання партнерів у передачі Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.
Про це очільник української дипломатії написав у сервісі мікроблогів Твіттері.
У розмові з @UrmasReinsalu ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу з переконання партнерів надати Україні більше систем ППО.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
«У розмові з Урмасом Рейнсалу ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення рф до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу з переконання партнерів надати Україні більше систем ППО», — зауважив він.
Раніше стало відомо, що союзники допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб аби закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.
Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що розпочалася 10 жовтня 2022 року, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.
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