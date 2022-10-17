Україна отримає новітні системи ППО NASAMS: Резніков розкрив деталі

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що скоро до України мають надійти новітні системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військовослужбовці Збройних сил України закінчують курс навчання роботи з норвезьким зенітним ракетним комплексом NASAMS для знищення маневрувальних цілей на малих і середніх висотах, і невдовзі ці системи протиповітряної оборони малого-середнього радіусу заступлять на службу в Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", – повідомив він.

За словами очільника Міноборони, за час повномасштабної війни ЗСУ отримали таку західну зброю ППО/ПРО:

першу з чотирьох німецьких систем IRIS-T, яка вже захищає небо в Україні в неназваній локації

понад 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak та Stormer)

десятки радарів різних типів

десятки БПЛА

Раніше стало відомо, що союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що почалася 10 жовтня, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський назвав "доволі продуктивною" зустріч у форматі "Рамштайн", яка 12 жовтня відбулася в Брюсселі.

Орки, начувайтесь: Україна отримала 4 "HIMARS" і німецьку систему ППО "IRIS-T" - Резніков

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