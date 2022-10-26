У Запоріжжі пролунав вибух

Не залишайте укриттів до моменту скасування тривоги.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху ввечері 26 жовтня – у місті та області саме оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Запоріжжі чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області триває повітряна тривога", – йдеться в заяві.

У Мережі також повідомляється про можливу роботу ППО в області.

Зауважимо, в Україні протягом 26 жовтня чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога. Після усіх цих тривог інформації про вибухи чи будь-які атаки не надходило.

Лише на Дніпропетровщині українські військові збили російську авіаційну керовану ракету Х-59.

Нагадаємо, в ніч проти 26 жовтня російські війська обстріляли місто Оріхів і село Преображенка у Запорізькій області. Там спалахнули пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.

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