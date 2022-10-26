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ЗСУ збили російську ракету на Дніпропетровщині

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ЗСУ збили російську ракету на Дніпропетровщині

Фото: Associated Press

За попередніми даними, йдеться про ракету Х-59.

На Дніпропетровщині українські військові 26 жовтня збили російську авіаційну керовану ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"На Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо – авіаційну керовану ракету Х-59", – йдеться в заяві.

Зауважимо, протягом 26 жовтня в Україні чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога у всіх регіонах, окрім анексованого Криму. Проте після кожної з них не повідомлялося ні про вибухи, ні про ракетні удари чи атаки дронами.

Нагадаємо, російські війська 25 жовтня вкотре атакували ракетами Дніпро. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей біля АЗС – вагітна та оператор автомийки. Ще четверо людей зазнали поранень.

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Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1191
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