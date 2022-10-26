Арестович описав ситуацію на Херсонщині: "Там непроста історія"

Окупанти перекинули на Херсонщину ще шість БТГ і готують контратаки.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про непросту ситуацію на Херсонщині, де Росія сконцентрувала велику військову силу, яку важко буде перемолоти.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Арестович повідомив, що на Херсонський напрямок РФ перекинула додатково близько шести батальйонно-тактичних груп. Всього їх там вже під або й понад 30.

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"Це величезна військова сила, яку змолоти просто так буде дуже-дуже важко. Там непроста історія. Вони готують контратаки на Херсонському напрямку. З другого боку, наші начерки бойових порядків відповідних вибудовують. З другого боку, там тішить наша артилерія. Там така кількість військ, по якій так складно промахнутися. Не пропускає", – описав ситуацію радник ОП.

Що відбувається на Херсонщині

Російські війська опинилися в Херсоні у "пастці", оскільки ЗСУ взяли під контроль усі мости. Тож росіяни не зможуть просто так залишити місто, як це було під час звільнення Харківщини, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про зниження інтенсивності подій на фронті та повідомила, що ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку.

Водночас в ОК "Південь" поінформували, що в очікування контрнаступу ЗСУ окупанти вибудували на Херсонщині кілька ліній оборони на обох берегах Дніпра.

Окрім того, загарбники відводять глибше в оборону свої елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода.

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