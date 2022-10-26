Окупанти побудували кілька ліній оборони на Херсонщині: подробиці від ЗСУ

У Херсонській області військові РФ, очікуючи контрнаступу ЗСУ, вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Будівельні матеріали для оборонних споруд окупанти забирають у місцевих жителів, оскільки мають проблеми з логістикою.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на Youtube-каналі ТСН.

"Вони частково евакуюються, найцінніше перевозять на лівий берег. Частина війська залишається, але переважно ті, кого не шкода, кого можна залишити на лінії оборони, щоб вони прийняли на себе перший удар", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, друга лінія оборони облаштовується ближче до самого обласного центру.

"Вони усвідомлюють, що натиск наших військ буде безупинним. Хай він буде відтермінований у часовому проміжку, але він буде. Тому вони вибудували кілька рубежів оборони - і на правому березі, і на лівому", - сказала вона.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня України, "інстинкт самозбереження змушує будувати лінію оборони".

"Логістика у них порушена, дуже ускладнено інженерне облаштування, тому вони у місцевих викрадають будівельні матеріали, щоб хоч якось укріпити свої позиції. І мінування для них - нормальна практика, відступаючи, кожного разу вони мінують ділянки перед підходом наших сил", - розповіла Гуменюк.

Також вона прокоментувала вивезення з Херсона пам'ятників російським воєначальникам Суворову і Ушакову:

"Якщо вже вони свої пам'ятники, "скрєпи" потягли з собою... Це говорить про те, що по-перше, мародерство серед них невмируще в крові, а по-друге - що вони не збираються повертатися туди, усвідомлюють свою подальшу долю".

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

Загарбники евакуювали так звані "державні" установи з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Криму вивезли працівників та майно банків і пенсійного фонду. Також місто залишили відомі херсонські колаборанти Володимир Сальдо і Кирило Стрємоусов.

Угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч, РФ має суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ взяли під контроль усі переправи. За його словами, окупанти не зможуть вивести війська з Херсона, як вони зробили це на Харківському напрямку.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти в Херсоні перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв.

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