Суровікін хоче обдурити ЗСУ: військовий експерт про контрнаступ на Херсон

Армія РФ зосередила на правому березі Дніпра близько 30 тисяч вояків.

Заява командувача російської армії в Україні Сергія Суровікіна щодо можливого відступу з Херсона може бути інформаційним вкидом. Окупанти зосередили на правому березі Дніпра значні сили і продовжують посилюватися за рахунок мобілізованих росіян.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов на телеканалі FREEДОМ.

"Заяви генерала Суровікіна, місцевих херсонських гауляйтерів Стремоусова та Сальдо, швидше за все, пов'язані з певним інформаційним вкидом, спрямованим на те, щоб обдурити вище військово-політичне керівництво та населення нашої країни, як і Сили оборони України", — вважає військовий експерт.

Як пояснив Селезньов, важко говорити про відступ російської армії, "якщо близько 30 тисяч солдатів нині зосереджено на правому березі Дніпра в нижній його течії".

"Причому за останні два тижні туди було перенаправлено 4-5 батальйонно-тактичних груп з числа так званих "чмобиків" — частково мобілізованих російських громадян. Тому думаю, що РФ зараз посилює позиції на правому березі Дніпра. Більш-менш вони створили логістику через міст у районі Нової Каховки за допомогою понтонно-мостових переправ, які діють на різних ділянках Дніпра між Новою Каховкою та Херсоном", — зазначив він.

За словами Селезньова, незважаючи на "певні переміщення" гауляйтерів та співробітників ФСБ з Херсона на лівий берег, "у зворотному напрямку йдуть все нові ресурси, сили та засоби, щоб російська армія як мінімум тримала оборону на правому березі Дніпра".

Як відомо, збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Криму вивозять працівників та майно банків та пенсійного фонду.

Угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч, РФ має суттєві проблеми з їх забезпеченням.

18 жовтня генерал Сергій Суровікін в інтерв'ю російським ЗМІ визнав складну ситуацію в Херсоні та не виключив "прийняття непростих рішень". Заява російського генерала багатьма експертами була розцінена як підготовка окупантів до втечі з Херсона.

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