Навіщо "випустили" на публіку Суровікіна і яка його роль: пояснення Арестовича

Зокрема, Суровікін потрібен, щоб зняти відповідальність з Путіна, але це не єдина функція "сирійського м'ясника".
Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо командувача ордою окупантів генерала Сергія Суровікіна "випустили на публіку".
Про це Арестович розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"З нього ліплять фігуру, подібну до генерал Лебедя (контекст читайте нижче. – Ред.). На нього потрібно абсорбувати всі надії російської армії, а потім "грохнути". Армія незадоволена, в армії – "бродіння", армія сподівається на перемогу, боїться програти і бути звинуваченою. Потрібний великий символ. Його вже почали розхвалювати телеграм-канали. Тому його розпіарять, а в потрібний момент просто "приберуть". Або куплять як Шаманова (генерал Володимир Шаманов, член Вищої ради путінської партії "Єдина Росія", – Ред.), або "грохнуть" як Лебедя", – каже радник ОП.
На думку Арестовича, якщо армія підтримає Суровікіна і "сирійський м'ясник" стане популярним у народі, тоді він може повірити, що здатний захопити владу.
"З 18 ст. головний страх всіх російських монархів – це військовий переворот. Половина ФСБ працює, щоб він не стався. Крім того, ця фігура потрібна, щоб зняти відповідальність з "батька народу". Путін же не може оголосити відступ з Херсона, а Суровікін може оголосити "непросте рішення", – додав радник ОП.
Арестович вважає, що медійні постаті в РФ створюються та підтримуються, поки це необхідно. А далі на них чекає "авіакатастрофа, вбивство в побутовому конфлікті або інший подібний результат".
Для довідки
Генерал Олександр Лебідь, з яким Арестович порівнює Суровікіна, це радянський та російський державний та військовий діяч. Воював в Афганістані, де здобув популярність серед військових. Керував придушенням антирадянських виступів у Тбілісі (квітень 1989) і Баку (січень 1990).
Під час путчу ГКЧП перейшов на сторону Бориса Єльцина. Був одним з керівником окупаційних російських сил у Придністров'ї 1992 року.
Згодом розпочав політичну кар'єру. На виборах 1996 року посів третє місце після Єльцина і Зюганова. Згодом працював на посаді губернатора Красноярського краю.
Загинув за дивних обставин у результаті аварії вертольота 28 квітня 2002 року. Є припущення, що причиною катастрофи могла бути диверсія. На думку експертів, він міг стати конкурентом Путіна у 2004 році.
Що відомо про Сергія Суровікіна
Генерала Сергія Суровікіна Міністерство оборони РФ призначило "командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні" 8 жовтня.
Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.
18 жовтня Суровікін вперше з'явився на публіці і визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". і потребує "складних рішень". У своєму виступі він ледь впорався з суфлером.