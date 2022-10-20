Навіщо "випустили" на публіку Суровікіна і яка його роль: пояснення Арестовича

Зокрема, Суровікін потрібен, щоб зняти відповідальність з Путіна, але це не єдина функція "сирійського м'ясника".

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо командувача ордою окупантів генерала Сергія Суровікіна "випустили на публіку".

Про це Арестович розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"З нього ліплять фігуру, подібну до генерал Лебедя (контекст читайте нижче. – Ред.). На нього потрібно абсорбувати всі надії російської армії, а потім "грохнути". Армія незадоволена, в армії – "бродіння", армія сподівається на перемогу, боїться програти і бути звинуваченою. Потрібний великий символ. Його вже почали розхвалювати телеграм-канали. Тому його розпіарять, а в потрібний момент просто "приберуть". Або куплять як Шаманова (генерал Володимир Шаманов, член Вищої ради путінської партії "Єдина Росія", – Ред.), або "грохнуть" як Лебедя", – каже радник ОП.

На думку Арестовича, якщо армія підтримає Суровікіна і "сирійський м'ясник" стане популярним у народі, тоді він може повірити, що здатний захопити владу.

"З 18 ст. головний страх всіх російських монархів – це військовий переворот. Половина ФСБ працює, щоб він не стався. Крім того, ця фігура потрібна, щоб зняти відповідальність з "батька народу". Путін же не може оголосити відступ з Херсона, а Суровікін може оголосити "непросте рішення", – додав радник ОП.

Арестович вважає, що медійні постаті в РФ створюються та підтримуються, поки це необхідно. А далі на них чекає "авіакатастрофа, вбивство в побутовому конфлікті або інший подібний результат".

Для довідки

Генерал Олександр Лебідь, з яким Арестович порівнює Суровікіна, це радянський та російський державний та військовий діяч. Воював в Афганістані, де здобув популярність серед військових. Керував придушенням антирадянських виступів у Тбілісі (квітень 1989) і Баку (січень 1990).

Під час путчу ГКЧП перейшов на сторону Бориса Єльцина. Був одним з керівником окупаційних російських сил у Придністров'ї 1992 року.

Згодом розпочав політичну кар'єру. На виборах 1996 року посів третє місце після Єльцина і Зюганова. Згодом працював на посаді губернатора Красноярського краю.