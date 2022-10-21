Суровикин хочет обмануть ВСУ: военный эксперт о контрнаступлении на Херсон

Заявление командующего российской армии в Украине Сергея Суровикина относительно возможного отступления из Херсона может быть информационным вбросом. Оккупанты сосредоточили на правом берегу Днепра значительные силы, и продолжают усиливаться за счет мобилизованных россиян.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на телеканале FREEДОМ.

"Заявления генерала Суровикина, местных херсонских гауляйтеров Стремоусова и Сальдо, скорее всего, связаны с определенным информационным вбросом, направленным на обман высшего военно-политического руководства и населения нашей страны, как и Сил обороны Украины", - считает военный эксперт.

Як объяснил Селезнев, сложно говорить об отступлении российской армии, "если порядка 30 тысяч солдат в настоящее время сосредоточены на правом берегу Днепра в нижнем его течении".

"Причем за последние две недели туда было перенаправлено 4-5 батальонно-тактических групп из числа так называемых "чмобиков" - частично мобилизированных российских граждан. Поэтому думаю, что РФ сейчас усиливает позиции на правом берегу Днепра. Более-менее они создали логистику через мост в районе Новой Каховки с помощью понтонно-мостовых переправ, которые действуют на разных участках Днепра между Новой Каховкой и Херсоном", - отметил он.

По словам Селезнева, несмотря на "определенные перемещения" гауляйтеров и сотрудников ФСБ из Херсона на левый берег, "в обратном направлении следуют все новые ресурсы, силы и средства, чтобы российская армия как минимум держала оборону на правом берегу Днепра".

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч, у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением.

18 октября генерал Сергей Суровикин в интервью российским СМИ признал сложную ситуацию в Херсоне и не исключил "принятие непростых решений". Заявление российского генерала многими экспертами было расценено как подготовка оккупантов к бегству из Херсона.

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