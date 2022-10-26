В Україні почала дешевшати цибуля: які нині ціни

В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості. Тому, сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони. Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг.

Як пише видання, суттєве здешевшання торкнулося саме цибулі не дуже гарної якості, а імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами, наближеними до верхніх кордонів встановленого діапазону (25 грн/кг).

Водночас, за прогнозами представників торгових компаній, обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими, оскільки інтерес споживачів буде спрямований на доступнішу місцеву продукцію. Однак вже від січня 2023 року на ринку цибулі в Україні вже повністю домінуватиме саме завезена продукція.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

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