В Украине начал дешеветь лук: какие сейчас цены

В Украине после рекордно высоких цен наконец-то начал дешеветь лук.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Это связано с существенным увеличением в конце октября предложения лука среднего и низкого качества. Поэтому сегодня диапазон отпускных цен на этот овощ расширился, а кардинальные изменения претерпели именно нижние его границы. Оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда еще в конце прошлой недели общий диапазон отпускных цен находился на уровне 22-26 грн/кг.

Как пишет издание, существенное удешевление коснулось именно лука не очень хорошего качества, а импортный лук самыми большими объемами продолжал реализовываться по ценам, приближенным к верхним границам установленного диапазона (25 грн/кг).

В то же время, по прогнозам представителей торговых компаний, объемы поставок импортного лука в Украину еще как минимум один месяц будут достаточно сдержанными, поскольку интерес потребителей будет направлен на более доступную местную продукцию. Однако уже с января 2023 года на рынке лука в Украине будет полностью доминировать именно завезенная продукция.

Напомним, по прогнозам экспертов, в украинских магазинах и рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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