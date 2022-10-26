Сенат Польши признал власть России террористическим режимом

Россия должна быть побеждена и лишена возможности угрожать своим соседям, говорится в резолюции.

Сенат Польши 26 октября принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Свои голоса за резолюцию отдали 85 из 100 членов Сената.

Об этом говорится на сайте Сената.

В резолюции польский Сенат "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, поддерживающие мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом".

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В резолюции сенаторы напомнили, что 24 февраля российские вооруженные силы развязали жестокую войну с Украиной, "желая стереть эту суверенную страну с карты и уничтожить ее нацию". В резолюции также указано, что российские захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбардируя гражданские объекты.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы вырастить их режимными янычарами. Депортируют, расселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", – говорится в резолюции.

В сообщении также отмечается, что президент РФ Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов.

"Именно поэтому Россия должна быть побеждена и лишена возможности угрожать своим соседям", – призвали сенаторы в резолюции.

Они также призвали международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду, расследующему военные преступления РФ против Украины.

Напомним, ПАСЕ 13 октября приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в России террористическим.

Заметим, что Сейм Литвы еще в мае признал Россию государством-террористом.

Вскоре после Литвы и Латвия признала РФ террористкой.

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