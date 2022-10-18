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Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма

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Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма

Фото: Getty Images

"За" проголосовали 88 депутатов.

Парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

Об этом 18 октября в Twitter сообщила госпожа посол Украины в Эстонии Марианна Беца.

"Исторический день. Только что парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление "Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим". Искренне благодарим наших эстонских друзей", — написала она.

Следует отметить, что 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался. Кто именно воздержался и почему – пока неизвестно.

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