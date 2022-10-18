Парламент Естонії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

Про це 18 жовтня у Twitter повідомила пані посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"Історичний день. Щойно парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив заяву "Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним". Щиро дякуємо нашим естонським друзям", - написала вона.

Варто зазначити, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався. Хто саме утримався та чому - наразі невідомо.

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